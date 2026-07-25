Синнер и Джокович снялись с турнира в Монреале
Турнир пройдет с 2 по 13 августа
около 3 часов назадПодписаться в
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер и седьмая ракетка мира Новак Джокович не сыграют на турнире серии ATP 1000 в канадском Монреале. Слова приводит ATP.
Итальянский теннисист объяснил свое решение необходимостью восстановления и заботой о собственном здоровье:
Тщательно взвесив все факторы вместе с моей командой, мы приняли сложное решение сняться с турнира в Монреале.
Всегда непросто пропускать такое важное событие, но мы считаем это решение правильным, чтобы поставить в приоритет мое здоровье.
Я разочарован, что не сыграю там, но с нетерпением жду возвращения в Монреаль в будущем.
Престижный хардовый турнир пройдет с 2 по 13 августа.
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