Снігур поступилася Вандевінкель у фіналі турніру в Трнаві
Украинка проиграла в двух сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (117 WTA) остановилась в шаге от титула на турнире серии ITF W75 в Трнаве. В решающем матче украинка проиграла первой сеяной соревнований.
Финальная встреча против бельгийки Ханне Вандевинкель (115 WTA) длилась 1 час и 18 минут и завершилась поражением Снигур в двух сетах — 7:6 (7:1), 6:1.
Этот результат прервал впечатляющую победную серию Дарьи, которая насчитывала девять матчей подряд. Напомним, в конце февраля украинка триумфировала на турнире WTA 125 в Оэйраше.
За выход в финал в Трнаве Снигур получила 49 рейтинговых очков и $4,886 призовых.
