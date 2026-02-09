Обновленный рейтинг ATP: прогресс Сачко и стремительный взлет Приходько
На первой строчке продолжает находиться Карлос Алькарас
31 минуту назад
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый мировой рейтинг.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко улучшил свои позиции, поднявшись на три ступени и в настоящее время занимает 179-е место.
Наибольший прогресс среди украинцев продемонстрировал Олег Приходько. Благодаря успешному выступлению на турнире серии Challenger он совершил прыжок сразу на 117 позиций и теперь занимает 355-е место в рейтинге ATP.
В первой десятке мирового рейтинга ATP произошли изменения. Канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на 6-ю позицию, тогда как австралиец Алекс де Минор опустился на 8-е место. Лидером мирового рейтинга, как и прежде, остается испанец Карлос Алькарас.
Обновленный рейтинг ATP
1. Карлос Алькарас (Испания) – 13 150 очков
2. Янник Синнер (Италия) – 10 300
3. Новак Джокович (Сербия) – 5 280
4. Александр Зверев (Германия) – 4 605
5. Лоренцо Музетти (Италия) – 4 405
6 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3 950
7. Тейлор Фриц (США) – 3 940
8 (6). Алекс де Минор (Австралия) – 3 835
9. Бен Шелтон (США) – 3 560
10. Александр Бублик (Казахстан) – 3 235
...
179 (182). Виталий Сачко (Украина) – 336
355 (472). Олег Приходько (Украина) - 136
368 (371). Вячеслав Белинский (Украина) – 128
429 (427). Вадим Урсу (Украина) – 110
500 (499). Владислав Орлов (Украина) - 84