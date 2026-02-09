Денис Седашов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый мировой рейтинг.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко улучшил свои позиции, поднявшись на три ступени и в настоящее время занимает 179-е место.

Наибольший прогресс среди украинцев продемонстрировал Олег Приходько. Благодаря успешному выступлению на турнире серии Challenger он совершил прыжок сразу на 117 позиций и теперь занимает 355-е место в рейтинге ATP.

В первой десятке мирового рейтинга ATP произошли изменения. Канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на 6-ю позицию, тогда как австралиец Алекс де Минор опустился на 8-е место. Лидером мирового рейтинга, как и прежде, остается испанец Карлос Алькарас.

Обновленный рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Испания) – 13 150 очков

2. Янник Синнер (Италия) – 10 300

3. Новак Джокович (Сербия) – 5 280

4. Александр Зверев (Германия) – 4 605

5. Лоренцо Музетти (Италия) – 4 405

6 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3 950

7. Тейлор Фриц (США) – 3 940

8 (6). Алекс де Минор (Австралия) – 3 835

9. Бен Шелтон (США) – 3 560

10. Александр Бублик (Казахстан) – 3 235

...

179 (182). Виталий Сачко (Украина) – 336

355 (472). Олег Приходько (Украина) - 136

368 (371). Вячеслав Белинский (Украина) – 128

429 (427). Вадим Урсу (Украина) – 110

500 (499). Владислав Орлов (Украина) - 84