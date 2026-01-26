«Нас залишилось вісім»: Синнер рассказал о напряжении перед стартом 1/4 финала AO-2026
около 4 часов назад
Вторая ракетка мира и нынешний чемпион Australian Open Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал турнира.
Итальянский теннисист отметил, что вопреки возрастанию психологического давления, он старается сохранять спокойствие и фокусироваться на игре. Слова приводит Sky Sport Italia.
Напряжение растет, нас осталось всего восемь. Я рад, что все еще здесь, и воспринимаю каждый день таким, как он есть. Иногда дела идут лучше, иногда — нет: я стараюсь контролировать то, что могу, а о другом не думаю. Мы тренируемся ради таких моментов, хорошо готовимся, и в худшем случае просто проигрываем матч. Приятно, что осталось еще два итальянца, у Лоренцо также будет тяжелая игра. Посмотрим, как все сложится.
Мужской финал в Мельбурне запланирован на 1 февраля.
Определены все участники четвертьфинала Australian Open-2026 у мужчин.
