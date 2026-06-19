Олейникова и Снигур узнали первых соперниц в квалификации турнира в Истборне
Украинки начнут борьбу за выход в основную сетку
около 4 часов назадПодписаться в
Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 51) и Дарья Снигур (WTA 75) сыграют в квалификации травяного турнира серии WTA 250 в английском Истборне.
Олейникова получила статус первой сеяной отбора и на старте встретится с обладательницей wild card Софией Джонс (WTA 586).
Дарья Снигур, которая посеяна под 8-м номером, в первом раунде проведет поединок против американки Софии Кенин (WTA 104).
Матчи квалификационного раунда состоятся 20–21 июня.
Отметим, что в основной сетке турнира, которая стартует 22 июня, Украину гарантированно представит Юлия Стародубцева.
Соболева вышла в полуфинал турнира в Брешии.