Соболева вышла в полуфинал турнира в Брешии
Украинка в двух сетах обыграла соперницу из Испании
около 6 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (328 WTA) пробилась в полуфинал турнира серии WTA 125 в Италии, обыграв испанку Ане Минтеги дель Ольмо (WTA 280) в двух сетах.
В первой партии соперницы оформили по четыре брейка, после чего Соболева выиграла сет на тай-брейке. Во второй партии украинка сделала два брейка и закрыла матч.
WTA 125. Брешия (Италия). Четвертьфинал
Анастасия Соболева – Ане Минтеги Дель Олмо – 7:6(4), 6:3
В 1/2 финала Соболева сыграет с Ван Сиюй (Китай).
Напомним, что ранее на турнире она также выбила Юлию Грабгер (Австрия).
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