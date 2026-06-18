Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) прокомментировала победу над немкой Евой Лис (WTA 80) во втором круге турнира WTA 500 в Берлине и оценила процесс адаптации к травяному покрытию. Слова приводит ВТУ.

Это было непростое задание, но матч получился хорошим. Со своей стороны я очень рада быть здесь, выиграть уже два матча и продолжить выступление на этом турнире.

Удивляет ли легкая адаптация? Немного удивляет. Но я стараюсь сосредоточиться на себе и своей игре. Считаю, что трава – довольно непредсказуемое покрытие. Нужно очень быстро приспосабливаться, ведь переход с грунта происходит практически мгновенно. Поэтому для меня главное – много работать и стараться получать как можно больше удовольствия от того времени на траве, которое есть.

Что касается перемещения по корту, то я принимаю это как комплимент. После грунтового сезона и долгих розыгрышей я чувствую себя физически сильнее. Именно поэтому на траве нужно определенное время, чтобы привыкнуть, но сейчас я довольна всем.