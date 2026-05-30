Денис Седашов

Украинская теннисистка Александра Олейникова подвела итоги своих первых поединков на Открытом чемпионате Франции 2026 года. Спортсменка назвала свой старт на парижских кортах успешным, учитывая полное отсутствие предыдущего опыта выступлений на этом мейджоре.

Олейникова подчеркнула, что, несмотря на положительный результат, она чувствует значительное физическое истощение из-за сложного графика соревнований и специфических погодных или игровых условий в Париже. Слова приводит ВТУ.

Да, для меня это действительно очень удачный дебют на Roland Garros. Это мой первый Roland Garros в жизни. Я даже не играла здесь в юниорках. Поэтому начать свой путь здесь с двух побед – это, на мой взгляд, очень хороший результат. Конечно, в моей игре еще много аспектов, которые нужно улучшать, но я это понимаю и продолжу работать. Безусловно, условия здесь очень сложные. После шести сыгранных сетов за один день я до сих пор ощущаю серьезную физическую усталость. Да, я была очень счастлива видеть столько болельщиков. Мне всегда нравится проводить время с людьми после матчей. Я благодарна каждому, кто приходит поддержать игроков и привлекает внимание к нашему спорту. Александра Олейникова

Украинок на Roland Garros осталось две. Олейникова в 1/16 финала уступила «нейтральной» Шнайдер.