Олейникова принесла Украине четвертую победу над Польшей в Кубке Билли Джин Кинг.
Сине-желтые сыграют в финальной части турнира
около 2 часов назад
Александра Олейникова победила Линду Климовичову в заключительном матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матч завершился со счетом — 7:5, 6:1.
В первой партии украинка отыграла два брейка и выиграла сет. Во втором сете Олейникова отдала сопернице один гейм.
Итоговый счет в противостоянии Украины и Польши — 4:0.
Сборная Украины во второй раз подряд сыграет в финальной части турнира, которая пройдет в сентябре в китайском Шэньчжэне.
