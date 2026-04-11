Марченко о матче с Польшей в Кубке Билли Джин Кинг: «Идеальный день для нас – мы ведем 2:0»
Капитан женской сборной Украины не стал торопить события
43 минуты назад
Сборная Украины / Фото - Facebook
Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал победы команды в первый день матчевой встречи против Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
«Очевидно, это идеальный день для нас – мы ведем 2:0. Но противостояние еще не завершено. Завтра будет еще один день, и мы сосредоточимся и подготовимся к нему».
Будут ли какие-то изменения на завтра?
«Пока не могу сказать».
Напомним, Костюк обыграла в своем матче Линетт, Свитолина – Каву. Противостояние продлится до трех побед».
Сегодня, в субботу, состоится парный матч, за сборную Украины сыграют сестры Киченок.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Действует до 17.04