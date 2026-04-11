Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал победы команды в первый день матчевой встречи против Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

«Очевидно, это идеальный день для нас – мы ведем 2:0. Но противостояние еще не завершено. Завтра будет еще один день, и мы сосредоточимся и подготовимся к нему».

Будут ли какие-то изменения на завтра?

«Пока не могу сказать».

Напомним, Костюк обыграла в своем матче Линетт, Свитолина – Каву. Противостояние продлится до трех побед».

Сегодня, в субботу, состоится парный матч, за сборную Украины сыграют сестры Киченок.