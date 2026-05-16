Владимир Кириченко

Сегодня, 16 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) сыграет в финале турнира WTA 1000 в Риме.

Соперницей украинки станет четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф.

Видеотрансляцию главного матча в Риме в свободном доступе покажет Setanta Sports.

Начало финала – 18:00 по киевскому времени.

Теннисистки встречались пять раз, ни разу на грунте. Счет в личных противостояниях – 3:2 в пользу Свитолиной.

В этом году украинка побеждала американку дважды – в четвертьфинале Australian Open и в полуфинале в Дубае.

На уровне WTA Свитолина сыграет в 25-м финале и поборется за свой 20-й титул. На грунте украинка сыграет в восьмом финале – она выиграла предыдущие семь.

Элина вышла в финал Рима в третий раз в карьере – одерживала победы в 2017 и 2018 годах.

