Денис Седашов

Американка Винус Уильямс (664 WTA) не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В стартовом матче американская теннисистка уступила представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой (82 WTA) в двух сетах — 4:6, 1:6.

Поединок длился 1 час 27 минут. За это время Уильямс выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-поинтов. Рахимова не подала ни одного эйса, сделала 4 двойные ошибки и использовала 4 из 5 брейк-поинтов.

В следующем раунде соревнований в Торонто Рахимова встретится с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой (36 WTA).

Свитолина вылетела в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.