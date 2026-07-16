Денис Седашёв

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) пробилась в 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 в Яссах (Румыния).

Во втором круге украинка без особых трудностей справилась с нейтральной теннисисткой Еленой Приданкиной (WTA 201). Матч длился 1 час 19 минут и завершился победой Олейниковой в двух сетах — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Олейникова сыграет против француженки Клары Бюрель. Для украинской теннисистки это будет первый четвертьфинал на уровне WTA с августа 2024 года.

Напомним, на старте соревнований она одолела представительницу Турции Ипек Оз.