Олейникова узнала соперницу в третьем круге Roland Garros
Украинка сыграет против Дианы Шнайдер
16 минут назад
Украинская теннисистка Александра Олейникова (65 WTA) получила следующую соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции.
В третьем раунде грунтового мейджора украинка сыграет против Дианы Шнайдер (23 WTA). Теннисистка без флага во втором круге обыграла представительницу США Маккартни Кесслер (WTA 48).
Олейникова ранее ни разу не играла против Шнайдер.
Олейникова в драматичном матче вышла в третий раунд Roland Garros.