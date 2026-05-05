Ястремская проиграла в первом круге турнира в Риме
Украинка потерпела поражение в трех сетах
7 минут назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме, проиграв в первом раунде анастасии захаровой (WTA 81). Матч длился 3 часа 3 минуты.
Украинка выиграла первый сет, а во втором вела со счетом 3:0 и 4:2, но уступила партию. В решающем сете Ястремская отыграла два матчбола и перевела игру на тай-брейк. В финальном гейме Даяна имела преимущество 6:1 (пять матчболов), но проиграла семь очков подряд.
WTA 1000 Рим (Италия). 1/64 финала
анастасия захарова — Даяна Ястремская (Украина) — 4:6, 7:5, 7:6 (8:6)
Снигур не смогла пробиться в основную сетку турнира в Риме.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05