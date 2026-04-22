Олейникова завершила выступления на турнире в Мадриде
Украинка проиграла представительнице Швейцарии Симоне Вальтерт
около 3 часов назад
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) прекратила борьбу в основной сетке престижного грунтового турнира серии WTA 1000, который проходит в Испании. В первом раунде украинка в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Симоне Вальтерт (WTA 97).
Матч начался для нашей спортсменки удачно — в первой партии Олейникова владела инициативой и вела со счетом 4:2. Однако удержать преимущество не удалось — швейцарка перехватила инициативу и довела матч до победы.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/64 финала
Александра Олейникова (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 5:7, 0:6
Несмотря на результат, этот турнир стал знаковым для Александры, так как она провела свой дебютный матч в основной сетке соревнований категории WTA 1000.
Калинина обыграла Рахимову и прошла во второй круг турнира в Мадриде.
