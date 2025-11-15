Определены полуфинальные пары Итогового турнира ATP
Синнер и Алькарас могут встретиться в финале
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
В итальянском Турине завершились матчи группового этапа Итогового турнира ATP.
Борьбу за титул продолжат четыре теннисиста – в первом полуфинале сыграют Янник Синнер и Алекс де Минор, а вторую путевку в финал разыграют Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим.
Отметим, что действующим победителем соревнований является Синнер. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира итальянец победил Тейлора Фрица.
Напомним, что Илья Марченко получил награду от ITF.