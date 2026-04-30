Денис Седашов

Американская теннисистка Хейлі Баптист (WTA 32) не смогла выйти в финал турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). В полуфинальном поединке она уступила восьмой ракетке мира мирре андреевой.

Во втором сете Баптист отыграла матчбол при счете 3:5 и перевела игру на тай-брейк. Проигрывая, американка сумела повести 4-0 и имела три сетбола, но не реализовала их и проиграла встречу.

WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/2 финала

Хейлі Баптист (США) – мирра андреева – 4:6, 6:7 (8:10)

Андреева в финале встретится с победительницей пары Марта Костюк — Анастасия Потапова. Игра состоится 30 апреля в 22:30.

