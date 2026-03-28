Денис Седашов

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (186 ATP) завершил выступления на грунтовом челленджере в Неаполе. В полуфинальном матче украинец уступил сербу Хамаду Меджедовичу (115 ATP) в двух сетах.

Матч длился 1,5 часа. Сачко реализовал два брейка, но шесть раз проиграл свою подачу. Оба теннисиста сделали по три эйса и допустили одну двойную ошибку.

ATP челленджер. Италия (Неаполь). Грунт, 1/2 финала

Хамад Меджедович – Виталий Сачко – 7:5, 6:1

🇺🇦Віталій Сачко (№186 АТР) не зміг вийти до фіналу "челенджера" в Неаполі, поступившись п'ятому сіяному 🇷🇸Хамаду Меджедовичу (№115 ATP) - 5:7, 1:6.



Для українського тенісиста це був одинадцятий півфінал на змаганнях рівня ATP Challenger і перший з червня минулого року. pic.twitter.com/PbvW5j5o0l — Теніс України 🇺🇦 Новини від BTU (@UkrainianTennis) March 28, 2026

Для украинца это был одиннадцатый полуфинал на турнирах серии ATP Challenger в карьере.

