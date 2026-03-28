Сачко завершил выступления на грунтовом турнире в Неаполе
Украинец проиграл в двух сетах
27 минут назад
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (186 ATP) завершил выступления на грунтовом челленджере в Неаполе. В полуфинальном матче украинец уступил сербу Хамаду Меджедовичу (115 ATP) в двух сетах.
Матч длился 1,5 часа. Сачко реализовал два брейка, но шесть раз проиграл свою подачу. Оба теннисиста сделали по три эйса и допустили одну двойную ошибку.
ATP челленджер. Италия (Неаполь). Грунт, 1/2 финала
Хамад Меджедович – Виталий Сачко – 7:5, 6:1
Для украинца это был одиннадцатый полуфинал на турнирах серии ATP Challenger в карьере.
