Определилась соперница Ястремской в первом круге WTA 125 в Парме
Игра состоится 12 мая
37 минут назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (52 WTA) начнет выступление на грунтовом турнире категории WTA 125 в Парме. В первом круге основной сетки украинка сыграет против представительницы Аргентины Виктории Босио (307 WTA), которая преодолела квалификацию.
Это будет первая очная встреча теннисисток на корте. Поединок запланирован на вторник, 12 мая.
