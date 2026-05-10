Світолина разгромила Баптист в 1/16 финала турнира в Риме
Украинка одержала победу в двух сетах
39 минут назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) успешно преодолела раунд 1/16 финала на грунтовом турнире в Италии. Украинка, посеянная под 7-м номером, за 1 час 8 минут разгромила американку Хейли Баптист (WTA 25).
WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. 1/16 финала
Элина Свитолина – Хейли Баптист – 6:1, 6:2
В следующем круге Свитолина встретится с чешкой Николой Бартуньковой (LL).
Теннис без Беларуси и РФ. ITF проигнорировала рекомендации МОК.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05