Свитолина: «Баптист — опасная соперница, нужно было показать лучший теннис»
Украинка также рассказала о планах на будущее
12 минут назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) прокомментировала свою уверенную победу над Хейли Баптист (WTA 25) во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.
Во время флеш-интервью на корте украинка призналась, что особенная атмосфера итальянской столицы помогает ей демонстрировать лучший теннис.
Я очень рада снова играть на центральном корте. У меня чрезвычайно приятные воспоминания о Риме, так как дважды побеждала на этом турнире. Сегодня я старалась зарядиться местной энергией и довольна своей игрой. Хейли — опасная соперница, поэтому для победы нужно было показать свой максимум.
Отдельное внимание теннисистка уделила своей мотивации на нынешнем этапе карьеры:
Во мне еще много боевого духа. Я хочу полностью выложиться, прежде чем закончу свою карьеру. Каждый раз, выходя на корт, стараюсь выкладываться на все сто, чтобы одерживать победы и радовать болельщиков.
В следующем круге Свитолина встретится с чешкой Николой Бартуньковой (LL).
