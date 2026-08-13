Определились финалисты Masters в Монреале
В чемпионском матче сыграет прошлогодний победитель турнира
Бен Шелтон / Фото - ATP
В ночь с 12 на 13 августа на хардовых кортах Монреаля (Канада) завершилась стадия 1/2 финала турнира категории ATP 1000.
Таким образом, определились все финалисты Masters.
Титул на этом турнире разыграют два американца: 10-я ракетка мира Бен Шелтон и 31-й номер рейтинга Брэндон Накашима.
На стадии 1/2 финала турнира Шелтон разгромил соотечественника 20-летнего теннисиста Ленера Тьена (6:2, 6:3), а Накашима был сильнее 19-летнего испанца Рафаэля Ходара (7:6, 6:4).
Турнир в Монреале завершится 13 августа. В прошлом году победителем канадского Masters стал Шелтон.
Напомним, Элина Свитолина проиграла Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Торонто.
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