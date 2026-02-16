Владимир Кириченко

Девятая ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон стал победителем турнира категории ATP-500 в Далласе (США).

В матче за титул он обыграл соотечественника Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 51 минуту. За это время Фриц сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Шелтона 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В ходе матча Бен отыграл три матчбола. Американец выиграл четвертый титул в карьере, второй на турнирах категории ATP-500.

