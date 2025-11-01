Определились финалисты Masters в Париже
Решающий матч состоится 2 ноября
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
На хардових кортах Парижа завершилися півфінальні поєдинки турніру серії Masters, за підсумками яких визначилася пара фіналістів.
У вирішальному поєдинку за титул зустрінуться канадець Фелікс Оже-Альясім та італієць Яннік Сіннер.
У півфіналі Оже-Альясім здолав представника Казахстану Олександра Бубліка — 7:6 (7:3) 6:4, тоді як Яннік Сіннер не залишив шансів німцю Олександру Звєрєву, перемігши з рахунком 6:0, 6:1.
Фінал турніру відбудеться 2 листопада.
Подрез зупинилась в шаге от финала турнира во Франции.