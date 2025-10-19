Оже-Альяссім — победитель ATP-250 в Брюсселе
Канадец завоевал восьмой титул в карьере, обыграв Легечку
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (13 АТР) стал чемпионом турнира ATP-250 в Брюсселе (Бельгия).
В финале он обыграл чешского теннисиста Йиржи Легечку со счетом 7:6, 6:7, 6:2.
Матч длился 2 часа 34 минуты. Оже-Альяссим сделал 17 эйсов, допустил только одну двойную ошибку, и реализовал два брейк-пойнта из пяти, тогда как Легечка сделал 10 эйсов, три раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Эта победа стала восьмым титулом в профессиональной карьере Оже-Альяссима.
Кравченко выиграл турнир в Греции, отыграв два матчбола.
Поделиться