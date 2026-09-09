Крах Карлоса. Четвертьфинал US Open Алькарас – Шелтон – самый поздний матч в истории турнира
Первая ракетка мира остался за бортом американского мейджора
Бен Шелтон / Фото - ATP
Четвертьфинальный матч US Open между испанцем Карлосом Алькарасом (№3 ATP) и американцем Беном Шелтоном (№9 ATP) стал самым поздним матчем в истории турнира.
Пятисетовый матч завершился в 3:34 по Нью-Йоркскому времени. Встреча длилась 4 часа 31 минуту.
Шелтон обыграл Алькараса и впервые с 2023 года вышел в полуфинал US Open.
До этого самым поздним матчем был четвертьфинал между Карлосом и Янником Синнером в 2022 году – встреча завершилась победой испанца в 2:52.
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