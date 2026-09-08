Определились все четвертьфинальные пары женского US Open-2026
Фанатов тенниса ожидает американское противостояние
Джессика Пегула / Фото - Yahoo
На US Open-2026 определились все участницы четвертьфинала турнира в женском одиночном разряде.
Матчи пройдут во вторник, 8 сентября.
В Украине трансляция доступна на платформах Киевстар ТВ и MEGOGO.
Пары US Open 1/4 финала в женском одиночном разряде:
Арина Сабаленка – Линда Носкова (Чехия)
Джессика Пегула (США) – Эмма Наварро (США)
Мирра Андреева – Кори Гауфф (США)
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан)
Напомним, что все украинские теннисистки завершили своё выступление на американском мейджоре, лучший результат показала Марта Костюк – четвертый раунд.
Ранее стало известно, что Костюк впервые в своей карьере окажется в топ-10 рейтинга WTA.