Ястремская проиграла Остапенко во втором круге «тысячника» в Майами
Судьба матча решилась в двух сетах
около 3 часов назад
Даяна Ястремская / Фото - WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№54 WTA) сыграла матч в рамках второго круга на турнире WTA 1000 в Майами.
Даяна со счетом 4:6, 4:6 проиграла латвийке Олене Остапенко (№24 WTA).
Это была их третья очная встреча. Остапенко ведет в противостоянии – 3:1.
Заметим, что Ястремская на старте турнира обыграла американку Эшлин Крюгер (№79 WTA) – 2:6, 6:4, 7:5.
Остапенко первый раунд турнира пропускала.
Олена в третьем круге сыграет против итальянки Жасмин Паолини.
Напомним, Элина Свитолина уверенно стартовала на турнире WTA 1000 в Майами.
