Определился соперник сборной Украины в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
Сине-жёлтые сыграют против Бельгии
41 минуту назадПодписаться в
Женская сборная Украины по теннису узнала первого соперника в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. По итогам жеребьевки, сине-желтые, получившие третий номер посева, в четвертьфинале встретятся со сборной Бельгии.
Украинская команда второй раз подряд выступит в финальном раунде турнира в обновленном формате. В прошлом году сборная Украины дошла до полуфинала соревнований.
Ранее украинки и бельгийки встречались лишь один раз — в 2008 году в Харькове победу со счётом 3:2 одержала сборная Украины.
Все четвертьфинальные пары турнира
Италия (1) — Китай
Украина (3) — Бельгия
Казахстан — Испания (4)
Чехия — Великобритания (2)
Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне.
Костюк из-за травмы вынуждена пропустить турнир в Лондоне.