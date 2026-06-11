Денис Седашов

Женская сборная Украины по теннису узнала первого соперника в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. По итогам жеребьевки, сине-желтые, получившие третий номер посева, в четвертьфинале встретятся со сборной Бельгии.

Украинская команда второй раз подряд выступит в финальном раунде турнира в обновленном формате. В прошлом году сборная Украины дошла до полуфинала соревнований.

Ранее украинки и бельгийки встречались лишь один раз — в 2008 году в Харькове победу со счётом 3:2 одержала сборная Украины.

Все четвертьфинальные пары турнира

Италия (1) — Китай

Украина (3) — Бельгия

Казахстан — Испания (4)

Чехия — Великобритания (2)

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне.

Костюк из-за травмы вынуждена пропустить турнир в Лондоне.