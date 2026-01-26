Владимир Кириченко

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в 1/8 турнира Australian Open-2026 со счетом 6:3, 6:4 обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз.

Пегула одержала эту победу в возрасте 31 года и 328 дней, что делает её самой возрастной американкой в эпоху Открытой Эры, которая обыграла действующую обладательницу титула в рамках одного турнира Большого шлема в женском одиночном разряде.

Ранее это достижение принадлежало Серене Уильямс. В финале Roland Garros-2013 она обыграла россиянку Марию Шарапову, которая выиграла турнир годом ранее. На тот момент Уильямс было 31 год и 243 дня.

31, 328 - Jessica Pegula (31y 328d) has become the oldest American in the Open Era to defeat a reigning Women’s Singles champion at a GS event, surpassing Serena Williams (31y 243d, RG 2013). Flawless.#AusOpen | @AustralianOpen @WTA @JPegula pic.twitter.com/prO6nzOQfc — OptaAce (@OptaAce) January 26, 2026

Напомним, Открытый чемпионат Австралии-2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (АТР, 2) и американка Киз.

