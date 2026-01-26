Пегула стала самой возрастной американкой, которая обыграла действующую чемпионку одного из турниров Большого шлема.
Это достижение Джессика установила на Australian Open-2026
около 5 часов назад
Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в 1/8 турнира Australian Open-2026 со счетом 6:3, 6:4 обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз.
Пегула одержала эту победу в возрасте 31 года и 328 дней, что делает её самой возрастной американкой в эпоху Открытой Эры, которая обыграла действующую обладательницу титула в рамках одного турнира Большого шлема в женском одиночном разряде.
Ранее это достижение принадлежало Серене Уильямс. В финале Roland Garros-2013 она обыграла россиянку Марию Шарапову, которая выиграла турнир годом ранее. На тот момент Уильямс было 31 год и 243 дня.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии-2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (АТР, 2) и американка Киз.
Украинка Элина Свитолина, благодаря выходу в четвертьфинал Australian Open-2026, покорила три важные достижения.