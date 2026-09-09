Пегула третий раз подряд вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.
Третья ракетка мира огорчила свою соотечественницу
Американская теннисистка Джессика Пегула (№3 WTA) вышла в полуфинал US Open-2026.
В четвертьфинале Пегула со счетом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла свою соотечественницу Эмму Наварро (№27 WTA).
Джессика в третий раз подряд вышла в полуфинал американского мейджора. Это ее 50-я победа в 2026 году – она единственная теннисистка, достигшая этой отметки в этом году.
Для Пегулы это четвертый полуфинал турниров Grand Slam в карьере. Все четыре ее полуфинала на турнирах Grand Slam пришлись на хардовые корты.
В полуфинале американка сыграет с первой ракеткой мира Алиной Соболенко.
Соболенко ведет в личных встречах со счетом 9:4. В прошлом году она обыграла Пегулу в полуфинале US Open. В финале US Open-2024 Соболенко также победила американку.
Джессика выиграла их последнюю встречу на траве в этом году.
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