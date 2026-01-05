Сачко поднялся на три позиции в обновлённом рейтинге ATP
Лидером остался испанец Карлос Алькарас
около 3 часов назад
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг. Лучший среди украинцев - Виталий Сачко, который поднялся на 3 позиции и сейчас занимает 166-е место.
Среди других украинцев положительную динамику продемонстрировали Вячеслав Белинский (+6), Вадим Урсу (+4), Олег Приходько (+4). Наибольший прогресс на этой неделе зафиксирован у 24-летнего Александра Овчаренко, который поднялся на 25 позиций до 506-го места.
Лидирует испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP:
1. Карлос Алькарас (Испания) – 12 050 очков
2. Янник Синнер (Италия) – 11 500
3. Александр Зверев (Германия) – 5 110
4. Новак Джокович (Сербия) – 4 820
5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4 190
6 (7). Алекс де Минаур (Австралия) – 4 080
7 (8). Лоренцо Музетти (Италия) – 3 990
8 (9). Бен Шелтон (США) – 3 960
9 (6). Тейлор Фриц (США) – 4 085
10. Джек Дрейпер (Великобритания) – 2 990
....
166 (169). Виталий Сачко (Украина) – 349
372 (378). Вячеслав Белинский (Украина) – 128
428 (432). Вадим Урсу (Украина) – 109
435 (439). Олег Приходько (Украина) – 106
470 (475). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 93
498 (500). Владислав Орлов (Украина) – 86
506 (531). Александр Овчаренко (Украина) – 84
