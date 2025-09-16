Первая ракетка Украины проиграл на старте турнира в Австрии
Сачко в первом круге проиграл британцу Хойнски
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 210) в первом круге турнира серии Challenger в Австрии проиграл Яну Хойински (ATP, 227) 1:6, 4:6.
За полтора часа на корте украинец 7 раз подал навылет и 4 раза ошибся при подаче. Британец сделал 3 эйса, 4 брейка и одну "двойную". Это была третья встреча теннисистов – Виталий уступил во второй раз.
Напомним, что 17 сентября начнется матч четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг Испания – Украина.
Поделиться