Первая ракетка Украины проиграл на старте турнира во Франции
Сачко в трех сетах проиграл представителю Норвегии Кьеру
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 209) в первом круге турнира серии Challenger во Франции проиграл Николаю К‘еру (ATP, 149) 7:6 (4), 2:6, 4:6.
За 2 с четвертью часа на корте украинец 5 раз подал навылет, реализовал 1 брейк-поинт из пяти и 1 раз ошибся при подаче. Норвежец сделал 10 эйсов, 4 брейка и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.
