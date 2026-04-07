Первая ракетка Украины завершил выступления на турнире в Италии
Украинец уступил в первом круге Challenger в Монце
около 2 часов назад
Фото: btu.org.ua
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 180) в первом круге турнира серии Challenger в итальянской Монце проиграл Артуру Фери (ATP, 166) 6:4, 3:6, 3:6.
За 2 с четвертью часа на корте украинец 5 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта из шести и 1 раз ошибся при подаче. Британец сделал 3 эйса, 4 брейка и две «двойные». Это была первая личная встреча теннисистов.
Напомним, что сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Билли Джин Кинг с Польшей, который состоится 10-11 апреля.
Поделиться