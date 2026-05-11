Подрез и Стародубцева узнали соперниц на старте турнира в Париже
Матчи состоятся 12 мая
около 1 часа назад
Украинские теннисистки Вероника Подрез (152 WTA) и Юлия Стародубцева (57 WTA) узнали соперниц, с которыми сыграют в первом круге турнира WTA 125 в Париже.
Вероника Подрез, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, на старте встретится с американкой Слоан Стивенс (362 WTA).
Юлия Стародубцева в первом раунде будет противостоять австралийке Тайли Престон (126 WTA).
Матчи состоятся во вторник, 12 мая.
Свитолина разгромила Бартункову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05