Денис Седашов

Украинская теннисистка Вероника Подрез (209 WTA) преодолела второй раунд грунтового турнира серии WTA 250 во Франции. 19-летняя украинка в трех сетах одолела итальянку Элизабетту Коччаретто (41 WTA).

Матч длился 2 часа 40 минут. В первой партии Подрез смогла отыграть три сетбола соперницы. В решающем сете украинка уступала со счетом 2:3, однако сумела перехватить инициативу и выиграть три гейма подряд.

WTA 250 Руан (Франция). Грунт в помещении. 1/8 финала

Элизабетта Коччаретто – Вероника Подрез – 6:7 (5:7), 6:4, 4:6

За место в полуфинале Вероника будет соревноваться с британкой Кэти Бултер.

Свитолина узнала соперницу в четвертьфинале турнира в Штутгарте.