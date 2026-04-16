Подрез обыграла Кочаретто и вышла в четвертьфинал в Руане
19-летняя украинка одержала победу в трех сетах
Украинская теннисистка Вероника Подрез (209 WTA) преодолела второй раунд грунтового турнира серии WTA 250 во Франции. 19-летняя украинка в трех сетах одолела итальянку Элизабетту Коччаретто (41 WTA).
Матч длился 2 часа 40 минут. В первой партии Подрез смогла отыграть три сетбола соперницы. В решающем сете украинка уступала со счетом 2:3, однако сумела перехватить инициативу и выиграть три гейма подряд.
WTA 250 Руан (Франция). Грунт в помещении. 1/8 финала
Элизабетта Коччаретто – Вероника Подрез – 6:7 (5:7), 6:4, 4:6
За место в полуфинале Вероника будет соревноваться с британкой Кэти Бултер.
