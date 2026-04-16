Світолина разгромила Лис во втором раунде турнира WTA 500 в Штутгарте
Украинка отдала сопернице лишь один гейм
около 3 часов назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) сыграла свой стартовый матч на турнире WTA 500 в Штутгарте.
Во втором круге украинка разгромила немку Еву Лис (№75 WTA) из Германии – 6:1, 6:0.
Матч длился 55 минут. За это время Свитолина 6 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и использовала 6/12 брейк-пойнтов.
Это была первая официальная встреча теннисисток.
На старте турнира Лис победила испанку Паулу Бадосу (№102 WTA) – 2:6, 7:5, 6:4. Для Евы это первая победа за три месяца, а также вторая победа в 2026 году. Она пропустила в этом году 2 месяца из-за травмы колена.
Отметим, что Свитолина пропускала первый раунд турнира.
Следующей соперницей Элины станет победительница матча между Екатериной Александровой и Линдой Носковой.
Напомним, Свитолина сохранила седьмую позицию в рейтинге WTA.
