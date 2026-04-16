Свитолина узнала соперницу в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Украинка встретится с Линдой Носковой
около 1 часа назад
Определилась соперница Элины Свитолиной (18 WTA) в 1/4 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Германии. Ею стала 14-я ракетка мира Линда Носкова из Чехии.
В матче второго круга Носкова за 59 минут обыграла восьмую сеяную екатерину александрову (13 WTA). Встреча завершилась убедительной победой чешской теннисистки в двух сетах — 6:2, 6:1.
Четвертьфинальный поединок между Свитолиной и Носковой состоится в пятницу, 17 апреля.
