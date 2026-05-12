Подрез обыграла Стивенс и сыграет с Путинцевой на турнире в Париже
Украинка одержала победу в трех сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) успешно преодолела первый круг грунтового турнира серии WTA 125 в столице Франции. В напряженном трехсетовом поединке украинка одержала волевую победу над американкой Слоан Стивенс (WTA 362).
Вероника допустила 16 двойных ошибок при одном эйсе. Однако ключом к успеху стала реализация брейк-пойнтов — украинка использовала 7 из 11 шансов на подаче соперницы, отдав при этом четыре своих гейма.
WTA 125 Париж (Франция). Грунт. 1/16 финала
Вероника Подрез (Украина) [Q] — Слоан Стивенс (США) — 4:6, 6:3, 6:2
В 1/8 финала Подрез ожидает серьезное испытание — встреча с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
