Капитан команды Украины Дорсман продолжит карьеру в американской лиге LOVB
Опытная волейболистка начнет выступления в США с января 2027 года
около 1 часа назадПодписаться в
Капитан женской национальной сборной Украины по волейболу Светлана Дорсман подписала контракт с профессиональной американской лигой LOVB (League One Volleyball). О переходе украинского центрального блокирующего официально сообщила пресс-служба организации.
Новый сезон за океаном стартует в январе 2027 года. В чемпионате выступят десять команд, а конкретный клуб, цвета которого будет защищать украинка, определится позже — после завершения формирования составов всех участников лиги.
Предыдущий сезон Дорсман провела в составе польского Девелопреса из города Жешув. Вместе с польской командой украинский блокирующий выиграла Суперкубок Польши, завоевала серебряные награды ТауронЛиги и выступала в Лиге чемпионов.
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