Денис Седашов

Капитан женской национальной сборной Украины по волейболу Светлана Дорсман подписала контракт с профессиональной американской лигой LOVB (League One Volleyball). О переходе украинского центрального блокирующего официально сообщила пресс-служба организации.

Новый сезон за океаном стартует в январе 2027 года. В чемпионате выступят десять команд, а конкретный клуб, цвета которого будет защищать украинка, определится позже — после завершения формирования составов всех участников лиги.

Предыдущий сезон Дорсман провела в составе польского Девелопреса из города Жешув. Вместе с польской командой украинский блокирующий выиграла Суперкубок Польши, завоевала серебряные награды ТауронЛиги и выступала в Лиге чемпионов.

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