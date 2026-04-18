Подрез стала второй украинкой в истории, которая дошла до полуфинала на дебютном турнире WTA
Вероника в 1/4 финала обыграла британку Бултер
около 3 часов назад
Теннисистка Вероника Подрез (№209 WTA) стала второй украинкой, которая дошла до полуфинала на дебютном турнире WTA.
В 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане Подрез обыграла британку Кэти Бултер (№64 WTA).
Ранее подобное удалось Александре Олейниковой – в феврале она дошла до полуфинала на дебютном турнире WTA в Клуж-Напоке.
19-летняя Вероника начала соревнования с квалификации. На старте основной сетки она победила американскую теннисистку Слоан Стивенс (№552 WTA), а во втором круге обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (№41 WTA).
Напомним, Марта Костюк победила Энн Ли и вышла в полуфинал в Руане.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05