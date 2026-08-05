Подрез завершила выступления на турнире WTA 125 в Варшаве
Украинка проиграла в двух сетах Бандекки
Украинская теннисистка Вероника Подрез (139 WTA) прекратила борьбу на хардовом турнире серии WTA 125 в Варшаве (Польша).
В матче 1/8 финала 19-летняя украинка в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Сюзан Бандекки (167 WTA). Поединок продолжался 1 час и 14 минут и завершился поражением украинской спортсменки.
На протяжении игры Подрез четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, реализовала 2 из 5 брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче.
WTA 125. Варшава (Польша). Хард. 1/8 финала
Сюзан Бандекки (Швейцария) — Вероника Подрез (Украина) — 6:1, 6:4
Следующим стартом для Подрез станет квалификация Открытого чемпионата США (US Open), которая начнется 24 августа.
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