Денис Седашев

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (70 WTA) завершила борьбу на травяных соревнованиях серии WTA 250 в английском Истборне.

В матче 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла седьмой сеяной американке Маккартни Кесслер (62 WTA). Поединок длился 1 час и 40 минут и стал первой очной встречей теннисисток на корте.

WTA 250 Истборн (Великобритания). Трава. 1/8 финала

Маккартни Кесслер (США) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:3

Следующим стартом для Калининой станет Wimbledon, где украинка попробует обновить личный рекорд — ранее ей дважды удавалось дойти до второго раунда (в 2022 и 2023 годах).

Свитолина — о триумфе над Самсоновой: «Я рада одержать победу и продолжить играть на траве».