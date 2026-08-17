Синнер может пропустить US Open-2026 из-за травмы колена
Итальянец примет решение относительно участия в Открытом чемпионате США-2026 после финального медицинского обследования
Первая ракетка мира Янник Синнер выступит на Открытом чемпионате США только в случае полного восстановления после повреждения. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
17 августа итальянский теннисист прибыл в Турин для прохождения очередного этапа реабилитации из-за травмы правого колена. Окончательное решение об участии спортсмена в турнире будет принято по результатам финального медицинского обследования.
Синнер не участвовал в официальных матчах после победы на Wimbledon-2026.
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