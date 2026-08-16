«Проблема в моём здоровье»: Джокович объяснил сенсационное поражение в Цинциннати
Серб рассказал о самочувствии после вылета с турнира
Сербский теннисист Новак Джокович (5 ATP) высказался о причинах поражения от аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (50 ATP) в третьем круге турнира серии Мастерс в Цинциннати. Серб уступил в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 4:6.
После матча Джокович признался, что во время игры он имел серьезные проблемы с самочувствием из-за высокой влажности и жары. Его слова приводит Punto de break.
Честно говоря, это был не самый приятный для меня матч. Вот что я чувствовал. Это уже не в первый раз и не в последний. Так уж случилось.
Проблема не в условиях. Проблема в моем здоровье. Я страдаю от этого уже много лет. Это доставляет мне немало хлопот, особенно когда очень влажно и жарко.
Я знал, что такие условия мне навредят, но есть и другие факторы: нервы и все, что сопровождает подобные матчи. Все это только ухудшает ситуацию, что и произошло.
Хардовый турнир категории WTA/ATP 1000 в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа.
Олийникова уступила шестой ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати.