Денис Седашов

Сербский теннисист Новак Джокович (5 ATP) высказался о причинах поражения от аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (50 ATP) в третьем круге турнира серии Мастерс в Цинциннати. Серб уступил в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 4:6.

После матча Джокович признался, что во время игры он имел серьезные проблемы с самочувствием из-за высокой влажности и жары. Его слова приводит Punto de break.

Честно говоря, это был не самый приятный для меня матч. Вот что я чувствовал. Это уже не в первый раз и не в последний. Так уж случилось. Проблема не в условиях. Проблема в моем здоровье. Я страдаю от этого уже много лет. Это доставляет мне немало хлопот, особенно когда очень влажно и жарко. Я знал, что такие условия мне навредят, но есть и другие факторы: нервы и все, что сопровождает подобные матчи. Все это только ухудшает ситуацию, что и произошло. Новак Джокович

Хардовый турнир категории WTA/ATP 1000 в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа.

Олийникова уступила шестой ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати.