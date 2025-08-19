Денис Седашов

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) обратился к зрителям после финала турнира Masters в Цинциннати (США). Его соперником был испанец Карлос Алькарас.

Поединок длился всего 23 минуты — при счете 0:5 в первом сете итальянец был вынужден сняться с матча из-за плохого самочувствия.

Обычно я начинаю с соперника, но сегодня должен обратиться сначала к вам, друзья. Мне очень жаль вас разочаровывать. Еще вчера я чувствовал себя не слишком хорошо, надеялся, что за ночь все пройдет, но стало только хуже. Я пытался выйти на корт, чтобы состоялся хотя бы короткий матч, но не смог выдержать. Прошу прощения у всех вас. Знаю, что некоторые из вас даже отложили работу, чтобы прийти, и искренне сожалею. Янник Синнер

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас поддержал Янника Синнера.