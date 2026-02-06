Владимир Кириченко

Британская теннисистка Эмма Радукану (№30 WTA) поделилась ожиданиями от полуфинала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, где она сыграет против украинской теннисистки Александры Олейниковой (№91 WTA).

Завтра ты будешь играть против Олейниковой — игрока, которая на этой неделе набрала свои первые очки WTA на харде. Насколько тяжело готовиться к матчу против соперницы, которую ты, вероятно, не так часто видела в игре?

«Да, я действительно не видела много её игр, но знаю, что она играет хорошо и, очевидно, прошла через очень непростых соперниц, а также провела очень качественный матч с Мэдисон Киз на Australian Open. Так что мне нужно быть очень внимательной, быть максимально готовой и сосредоточенной завтра. Но я с нетерпением жду этого вызова после того, как немного отдохну и восстановлюсь».

Александра сказала, что её не волнует результат, она лишь хочет показывать свою игру. Вчера ты сказала, что при счёте 0:5 в первом сете ты сказала себе: «Окей, я согласна проиграть, но я буду играть по своим правилам». Можем ли мы ожидать невероятного матча, зная, что вы обе так хорошо справляетесь с давлением и просто играете свободно?

«Я не знаю. Мы не знаем, как пойдёт матч, но я уверена, что мы обе выложимся на полную, исходя из того, что у нас будет в тот день. Она, очевидно, боец, но я также очень довольна тем, как держалась на корте на этой неделе. Я готова отдать всё, и поддержка была просто невероятной, она очень помогала мне на протяжении всей недели. Так что я действительно счастлива играть здесь и наслаждаться атмосферой».

Матч состоится завтра, 6 февраля. Начало — в 17.00 по Киеву.

Напомним, Олейникова показала лучший результат по брейк-пойнтам в Туре с 2021 года.