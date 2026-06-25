Ребрендинг в мировом теннисе. ITF сменила официальное название на World Tennis
Соответствующее решение утвердили делегаты генеральной ассамблеи в октябре прошлого года
около 2 часов назадПодписаться в
Международная федерация тенниса (ITF) объявила о смене своего официального названия. Отныне руководящий орган мирового тенниса будет называться World Tennis.
Соответствующее решение было утверждено делегатами генеральной ассамблеи организации в октябре прошлого года, после чего начался юридический и визуальный процесс ребрендинга.
Изменение названия позволит создать более четкую и современную идентичность, которая будет ближе для игроков, болельщиков, партнеров и всех участников теннисного сообщества по всему миру. Это также приведет бренд в соответствие с большинством крупнейших международных спортивных федераций.
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